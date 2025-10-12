Borçlarla boğuşan halka çık spor şirketlerinin borsaya bildirdikleri 8 aylık (31.08.2025) cari dönemine ait mali tablolar yine iç karartıcı. Bu dönemde 4 büyük olarak bilinen futbol şirketlerinden hiçbirinin 'Esas Faaliyet Karı' yazmaması dikkat çekti. Galatasaray 689, Fenerbahçe 169, Beşiktaş 1.4 milyar, Trabzonspor da 668 milyon TL esas faaliyet zararı yazdı. Burada bir önceki döneme göre en büyük zarar artışının Beşiktaş'ta olması ise dikkat çekti. Siyah-Beyazlılar bir önceki dönem 391 milyon esas faaliyet zararı yazarken, bu rakam son bilançoda 1.4 milyar TL'ye yükseldi. Bu dönemde bütün kulüplerin varlıklarında yükselme meydana gelirken, en büyük yükseliş Galatasaray'da gerçekleşti. Sarı-Kırmızılılar 30.1 milyar olan varlıklarını 37.5 milyar TL'ye yükseltti. Toplam yükümlülüklerde ise Galatasaray ve Trabzonspor'un borçlarında gerileme görüldü. Trabzonspor borçlarını yaklaşık 3 milyar, Galatasaray da 1 milyar lira azalttı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın toplam yükümlülükleri ise büyüdü. F.Bahçe'nin borçları 10.8'den 15.4'e çıkarken, Beşiktaş'ın toplam yükümlülükleri ise 13.4 milyar TL'den 17.8 milyar TL'ye ulaştı.