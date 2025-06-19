Malick Fofana için karar zamanı

Olympique Lyon, Rayan Cherki'yi Manchester City'ye göndererek kasasını 40 milyon avro ile doldururken, gözler şimdi Malick Fofana'ya çevrildi. Fransız kulübü, 24 Haziran'daki DNCG mali denetimi öncesinde kaynak yaratmak zorunda ve 20 yaşındaki kanat oyuncusunun satışı masadaki en güçlü seçeneklerden biri.

Fofana'ya Chelsea, Manchester United ve Liverpool'un ilgisi olduğu belirtiliyor. Ancak Lyon'un 50 milyon avroluk beklentisi henüz resmi tekliflere dönüşmüş değil. Barcelona'nın da adı geçse de, Nico Williams transferine odaklanmaları Fofana'yı şimdilik geri plana itmiş durumda.

Fransız basınında çıkan habere göre; Liverpool'un Diaz'ı satmaması halinde Fofana seçeneği rafa kalkabilir. Bu durumda Chelsea veya Manchester United devreye girebilir. Ancak Cherki'nin aksine bu transferin daha uzun süreceği ve Lyon'un sabırla en iyi teklifi bekleyeceği değerlendiriliyor.