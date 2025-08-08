İSTANBUL 30°C / 23°C
Spor

Malick Thiaw'ın yeni takımı belli oldu

Newcastle United, Milan'ın genç savunma oyuncusu Malick Thiaw ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.

8 Ağustos 2025 Cuma 20:55
Malick Thiaw'ın yeni takımı belli oldu
Newcastle United, Milan'ın genç savunma oyuncusu Malick Thiaw ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.

Rudy Galetti'nin haberine göre İngiliz kulübü, 23 yaşındaki Alman stoper ile 2029 yılına kadar geçerli olacak bir sözleşme üzerinde uzlaşma sağladı.

Ancak transferin resmiyet kazanması için henüz aşılması gereken bazı engeller bulunuyor. Milan, Thiaw için 40 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli talep ediyor. Taraflar arasındaki pazarlıklar sürerken, İtalyan temsilcisi oyuncunun yerini doldurmadan satışa onay vermek istemiyor.

Newcastle United cephesi ise savunma hattını güçlendirmek adına Thiaw transferini öncelikleri arasına almış durumda. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

