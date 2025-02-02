Mauro Icardi'nin sakatlanmasıyla birlikte mecburen tek forvetli sisteme geçen Teknik Direktör Okan Buruk, Victor Osimhen'in verimini yükseltebilmek için bağlantı görevini yapabilecek bir forvet istemişti. Michy Batshuayi'den beklediği verimi alamayan sarı kırmızılılar bu sorunu dünyaca ünlü İspanyol golcü Alvaro Morata ile çözdü. Aslan, İtalyan ekibi Milan'da forma giyen 32 yaşındaki yıldız futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. 8 milyon eurodan başlayan pazarlıkta iki kulüp 10+3 milyon euroya el sıkıştı.

AYRILIK İHTİMALİNE ÇÖZÜM OLDU

Çapraz bağ sakatlığı geçiren ve 32 yaşında olan Mauro Icardi'nin önümüzdeki yıl nasıl döneceği bilinmiyor. Ayrıca Arjantin'e transfer olacağı iddiaları var. Kiralık Victor Osimhen de Avrupa devlerini peşine takmış durumda. Michy Batshuayi ise önümüzdeki yıl ayrılabilir. Aslan, tüm bu ihtimalleri düşünerek Alvaro Morata ile 'kalıcı' bir sözleşme yaptı. Takımın birinci forveti konumuna geçecek olan Morata'nın sözleşmesine 'yıldız' tarifesi uygulandı. Icardi ve Osimhen ile aynı seviyede kazanacak.

OSİMHEN'LE AYNI MAAŞI ALACAK

Marca'da Jose Felix Diaz imzalı haberde Morata'nın maliyetiyle ilgili şu ifadeler yer alıyor: "İspanyol golcü sezon sonuna kadar kiralık. 15 milyon euroya yakşalaşan bir zorunlu satın alma ospiyonu var. İspanya kaptanı, G.Saray'ın kiralık transfer ettiği Victor Osimhen'le (aylık net 900 bin euro) aynı seviyede ücret alacak. Milan'dan aldığı maaştan yükseğini kazanacak. Yerine gelen Santiago Gimenez için de Milan sadece bonservis bedeli için 35 milyon euroluk harcama yaptı."