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Spor

Maliyeti belli oldu! İşte yabancı VAR hakemlerinin maaşı

Süper Lig'de bu hafta itibarıyla yeni bir dönem başladı. Yabancı VAR sistemi uygulanmaya başladı. Yabancı VAR projesinin maliyeti ise ayrı bir gündem konusu oldu. VAR'da görev alan yabancı hakemlere maç başı 1400 euro (51 bin TL) ödeme yapacak. İşte detaylar...

Akşam20 Ocak 2025 Pazartesi 09:32 - Güncelleme:
Maliyeti belli oldu! İşte yabancı VAR hakemlerinin maaşı
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Trendyol Süper Lig'de bu hafta itibarıyla yabancı VAR uygulaması resmen başladı. Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanan maçta Belçikalı VAR hakemi Jan Boterberg'in tartışmalı performansı sonrası son dönemde yaşanan polemikler daha da alevlendi. Yabancı VAR projesinin maliyeti ise ayrı bir gündem konusu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), VAR'da görev verdiği yabancı hakemlere maç başı 1400 euro (51 bin TL) ödeme yapacak. Türk VAR hakemlerinin aldığı ücret ise 26 bin 250 TL... Maçı yöneten hakemin maliyeti ise 52 bin TL.

8 HAKEME KOŞUYA DAVETİ!

Merkez Hakem Kurulu, hakemleri koşuya çağırdı. Geçtiğimiz hafta Beylerbeyi'nde koşmayan 8 hakem, bugün yeniden koşturulacak. Mazeret bildirip rapor alan Volkan Bayarslan, Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Kürşat Filiz ve Sarper Barış Saka testten geçecek. 13 Ocak Pazartesi günü maçlarda görevli oldukları için koşuya katılmayan Direnç Tonusluoğlu, Ömer Faruk Gültekin, İlker Yasin Avcı ve Ümit Öztürk de koşulara katılacak. Hakemlerin gösterecekleri performans merakla bekleniyor.

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