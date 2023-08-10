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Spor

Maliyeti belli oldu! Şenol Güneş, Talisca görüşmesindeki detaylar ortaya çıktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, başarılı futbolcu Anderson Talisca ile transfer için görüşme gerçekleştirdi. Maaşında indirim yapmaya hazır olan Brezilyalı, siyah beyazlıların 8 milyon euroluk teklifine sıcak bakıyor. İşte detaylar...

Fanatik10 Ağustos 2023 Perşembe 10:53 - Güncelleme:
Maliyeti belli oldu! Şenol Güneş, Talisca görüşmesindeki detaylar ortaya çıktı
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Anderson Talisca hakkında yaptığı transfer açıklamasıyla siyah beyazlı taraftarları coşturmuştu. Başarılı hoca, "Talisca ile konuştum. Çok özlediğini, gelmek istediğini söyledi ama iş ekonomiye geldiğinde 10 milyon Euro'dan aşağı değil. Ama orta bir yol istedi" sözlerini sarf etmişti.

YALANLAMAK DURUMUNDA KALDI

Bu açıklamanın ardından siyah beyazlı taraftarlar ve iş insanları, kulübe destek için seferber olmuş ve forma ile maddi destek mesajları yağmıştı. Ancak Şenol hocanın sözleri, Al Nassr'da rahatsızlık yaratınca Talisca, sosyal medya hesaplarından Güneş'le yapmış olduğu görüşmeyi yalanlamak durumunda kalmış ve böylelikle para cezasının önüne geçmişti.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Güneş ve Talisca'nın arasında geçen görüşmenin detayları da yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. Brezilyalı futbolcunun maaşında indirim yapmaya hazır olduğunu ileten Güneş'e iletilen rakam ortaya çıktı.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 15 MİLYON EURO

Sambacı'nın, Al Nassr'daki, 10.5 milyon Euro'luk maaşının Beşiktaş'a gelmesi halinde 8 milyon Euro seviyesine indirilmesine olumlu baktığını ilettiği belirtildi. Talisca için Al Nassr'ın bonservis beklentisi ise 15 milyon Euro... Anderson Talisca, Beşiktaş'ta geçirdiği başarı dolu 2 sezonun ardından önce Çin'e gitmiş ardından da Al Nassr'a 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

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