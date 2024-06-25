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Spor

Maliyeti resmen duyuruldu! Trabzonspor, bir transferi daha KAP'a bildirdi

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, John David Lundstram ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Yıldız oyuncuya her sezon için 1.5 milyon euro maaş artı 500 bin euro imza ücreti ödeneceği açıklandı.

25 Haziran 2024 Salı 18:29 - Güncelleme:
Maliyeti resmen duyuruldu! Trabzonspor, bir transferi daha KAP'a bildirdi
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Trabzonspor, John Lundstram ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya her sezon için 1.5 milyon euro maaş artı 500 bin euro imza ücreti ödeneceği açıklandı.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama;

"Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu John David Lundstram ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; Her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3,8'i oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur."

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