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Spor

Maliyetleri belli oldu! İşte yeni transferlerin Beşiktaş'a bilançosu

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı iki genç futbolcu Keny Arroyo ve Elan Ricardo'nun siyah beyazlılara olan maliyeti açıklandı.

Haber Merkezi12 Şubat 2025 Çarşamba 18:58 - Güncelleme:
Maliyetleri belli oldu! İşte yeni transferlerin Beşiktaş'a bilançosu
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Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Keny Arroyo ve Elan Ricardo transferlerinin maliyet detaylarını duyurdu.

KENY ARROYO'NUN MALİYETİ

Keny Arroyo'nun bonservisinin %50'si için 5 milyon 670 bin euro ödendi.Ekvador ekibi Independiente'nin sonraki satıştan yüzde 50 pay hakkı bulunuyor, ancak Beşiktaş isterse bu yüzde 50 pay hakkının yüzde 30'unu 3.5 milyon euroya geri alabilecek.

Siyah-beyazlılarla 4.5 yıllık sözleşme imzalayan genç oyuncu toplamda 3.7 milyon Euro maaş alacak.

Ayrıca Arroyo için 850 bin euro imza parası verildi

ELAN RICARDO'NUN MALİYETİ

Elan Ricardo transferi için bonservis bedeli olarak 1 milyon 940 bin euro ödendi

20 yaşındaki Kolombiyalı oyuncuya 4.5 yıl için 3 milyon euro maaş ödenecek. Bir sonraki satıştan ise eski kulübüne yüzde 20 pay verilecek.

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