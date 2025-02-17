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Spor

Mallorca 3 golle kazandı

Laliga'nın 24. haftasında Mallorca ile Las Palmas karşı karşıya geldi. Estadi Mallorca Son Moix'da oynanan mücadelede Mallorca, Las Palmas'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Haber Merkezi17 Şubat 2025 Pazartesi 01:21 - Güncelleme:
Mallorca 3 golle kazandı
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Laliga'nın 24. haftasında Mallorca ile Las Palmas karşı karşıya geldi.

Estadi Mallorca Son Moix'da oynanan mücadelede Mallorca, Las Palmas'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Mallorca'nın gollerini, Vedat Muriqi (2) ve Daniel Rodriguez kaydederken Las Palmas'ın tek golü Stefan Bajcetic'ten geldi.

MURIQI'DEN 2 GOL

Mallorca'da forma giyen ve 86 dakika sahada kalan Vedat Muriqi, takımı adına 2 gol kaydetti. Cyle Larin ise Mallorca'da 72. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Mallorca, ligde 4 maç aradan sonra galip geldi. Las Palmas'ın ise ligde galip gelememe serisi 6 maça çıktı (5M 1B)

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