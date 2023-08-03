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Spor

Mallorca, Cyle Larin transferini açıkladı

La Liga ekiplerinden Mallorca, Cyle Larin'i transfer ettiğini açıkladı. İspanyol ekibi, Kanadalı futbolcu Cyle Larin için 7.5 milyon euro bonservis bedeli ve 700 bin euro bonus ödeyecek.

3 Ağustos 2023 Perşembe 18:53 - Güncelleme:
Mallorca, Cyle Larin transferini açıkladı
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Mallorca, Real Valladolid'den Cyle Larin'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kanadalı futbolcunun transferi için 7.5 milyon euro bonservis ve 700 bin bonus ödeyecek.

Larin, transferinin açıklanmasının ardından, "Burada olduğum için çok mutluyum. Başlamak, taraftarlarla tanışmak ve gol atmak için heyecanlıyım" sözlerini kullandı.

Real Valladolid, geçen sezon 28 yaşındaki futbolcuyu Club Brugge'den kiralamış, ardından sezonun sona ermesiyle 1.5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Larin, İspanyol ekibinde 19 maçta 8 kez gol atmıştı.

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