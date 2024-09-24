Mallorca deplasmanda Real Betis'i mağlup etti

İspanya La Liga 7.hafta maçında Real Betis, Mallorca ile karşı karşıya geldi. Benito Villamarin Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Maçta gol perdesi 7. dakikada Giovani Lo Celso ile açıldı. Bir dakika sonra Mallorca Daniel Rodríguez Vázquez ile karşılık verdi. Maçın son dakikalarında Valery Fernandez ile golü bulan Mallorca maçı 2-1 kazanmasını bildi.

Mallorca'da Cyle Larin 76 dakika sahada kaldı. Vedat Muriqi ise sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna alınmadı.

Bu sonuçla birlikte Mallorca, 11'e çıkarırken Real Betis 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Mallorca, Real Valladolid deplasmanına gidecek. Real Betis ise Las Palmas deplasmanına gidecek.