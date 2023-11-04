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Spor

Mallorca galibiyet hasretini 7 maça çıkardı!

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Real Betis sahasında Real Mallorca'yı konuk etti. Ev sahibi ekip sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Mallorca'nın galibiyet hasreti 7 maça çıkmış oldu.

4 Kasım 2023 Cumartesi 20:49 - Güncelleme:
Mallorca galibiyet hasretini 7 maça çıkardı!
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İspanya La Liga'nın 12. haftasında Real Betis ile Real Mallorca karşı karşıya geldi. Benito Villamarin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Betis 2-0'lık skorla kazandı.

Real Betis, 7. dakikada Willian Jose'nin golüyle öne geçti. Mallorca, 45. dakikada Omar Mascarell'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

65. dakikada Ayoze Perez'in golüyle maçın skorunu belirledi.

Mallorca'da Vedat Muriqi ve Cyle Larin maça ilk 11'de başladı. Larin 69'da, Muriqi ise 82. dakikada oyundan çıktı.

Betis, bu galibiyetle birlikte puanını 20'ye çıkardı. Ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıkan Mallorca ise 9 puanda kaldı.

Gelecek hafta Betis, Endülüs derbisinde Sevilla'nın konuğu olacak. Mallorca, sahasında Cadiz'i ağırlayacak.

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