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Spor

Mallorca ile Deportivo Alaves puanları paylaştı

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Mallorca ile Deportivo Alaves karşı karşıya geldi. Estadi Mallorca Son Moix'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Haber Merkezi3 Mart 2025 Pazartesi 00:24 - Güncelleme:
Mallorca ile Deportivo Alaves puanları paylaştı
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İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Mallorca ile Deportivo Alaves karşı karşıya geldi. Estadi Mallorca Son Moix'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Mallorca, 9. dakikada Takuma Asano ile öne geçti. Alaves, 68. dakikada Kike Garcia ile eşitliği sağladı.

La Liga'da oynadığı son 4 maçı kaybetmeyen Mallorca, puanını 36 yaptı ve Avrupa bileti anlamına gelen 6. sırayı 2 puan geriden takibini sürdürdü.

Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Alaves ise 23 puanla 18. sırada kaldı.

Mallorca, gelecek hafta zorlu Athletic Bilbao deplasmanına gidecek. Alves ise Villarreal'i ağırlayacak.

  • Real Mallorca
  • Deportivo Alaves
  • La Liga

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