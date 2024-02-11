Mallorca, üç puana Muriqi ile uzandı

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Real Mallorca ile Rayo Vallecano karş karşıya geldi. Estadi Mallorca Son Moix'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Mallorca 2-1'lik skorla kazandı.
Mallorca, 48. dakikada Antonio Sanchez'in golüyle öne geçti. Vallecano, 76. dakikada Alvaro Garcia ile eşitliği sağladı.
Vedat Muriqi, 90+1'de attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
Vallecano'nun Fenerbahçe'den kiraladığı Miguel Crespo, mücadelede yedek bekledi.
5 maçın ardından kazanan Mallorca, puanını 23'e çıkardı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Vallecano ise 24 puanda kaldı.
Mallorca, gelecek hafta Real Sociedad'ı ağırlayacak. Vallecano ise sahasında Real Madrid'i ağırlayacak.