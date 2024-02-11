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Spor

Mallorca, üç puana Muriqi ile uzandı

Mallorca, La Liga 24. haftasında konuk ettiği Vallecano'yu 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol 90+1'inci dakikada Vedat Muriqi'den geldi.

11 Şubat 2024 Pazar 21:40 - Güncelleme:
Mallorca, üç puana Muriqi ile uzandı
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İspanya La Liga'nın 24. haftasında Real Mallorca ile Rayo Vallecano karş karşıya geldi. Estadi Mallorca Son Moix'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Mallorca 2-1'lik skorla kazandı.

Mallorca, 48. dakikada Antonio Sanchez'in golüyle öne geçti. Vallecano, 76. dakikada Alvaro Garcia ile eşitliği sağladı.

Vedat Muriqi, 90+1'de attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Vallecano'nun Fenerbahçe'den kiraladığı Miguel Crespo, mücadelede yedek bekledi.

5 maçın ardından kazanan Mallorca, puanını 23'e çıkardı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Vallecano ise 24 puanda kaldı.

Mallorca, gelecek hafta Real Sociedad'ı ağırlayacak. Vallecano ise sahasında Real Madrid'i ağırlayacak.

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