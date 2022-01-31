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Spor

Mallorca, Vedat Muriqi'i resmen açıkladı

İspanya La Liga takımlarından Mallorca, İtalya Serie A ekibi Lazio'da forma giyen Vedat Muriqi'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

AA31 Ocak 2022 Pazartesi 23:27 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 23:28
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Kosovalı golcü Vedat Muriqi, İtalya'nın Lazio takımından İspanya'nın Mallorca ekibine transfer oldu.

Mallorca'dan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Muriqi'in sezon sonuna kadar Lazio'dan kiralandığı belirtildi.

Muriqi de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Laziolu taraftarlara veda etti.

Kosovalı golcü, "Bana inanan ve destek veren tüm gerçek Lazio taraftarları, bana duyduğunuz güvenin karşılığını veremediğim ve kendimi gösteremediğim için üzgünüm. Ben ve ailem, bize burayı, Roma'yı ev gibi hissettirdiğiniz için teşekkür ederiz. Size en iyi başarıları dilerim. Sevgilerimle." ifadelerini kullandı.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Muriqi, 2020 yaz transfer sezonunda sarı-lacivertlilerden Lazio'ya transfer olmuştu. Kosovalı futbolcu, Lazio'da fazla forma şansı bulamamış, forma giydiği maçlarda da etkili olamamıştı.

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