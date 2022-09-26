Mallorca'nın yeni prensi Vedat Muriqi İspanya'yı salladı! ''O bizim olmazsa olmazımız''

Fenerbahçe'den Lazio'ya rekor ücret ile transfer olan Vedat Muriqi, İtalya'da istediğini bulamadı ve İspanya'nın Real Mallorca takımına transfer oldu. Geçen sezon beklentilerin altında kalsa da yeni sezona hem milli takımda hem de İspanya'da gösterdiği performans ile iyi bir başlangıç yaptı. Kosovalı golcü; İspanya basınında gündem oldu.

KOSOVA'NIN UMUDU

UEFA Uluslar Ligi maçlarında da iyi performans gösteren Muriqi takımının yarışta kalmasını sağlıyor. İrlanda maçında da golünü atmasına rağmen mağlubiyete engel olamayan Vedat Muriqi, Kosova için değişilmez bir oyuncu konumunda. Bir sonra ki milli maç içinde büyük bir öneme sahip olan Vedat Muriqi, teknik direktörün görev vermesi halinde oynamaya hazır durumda bulunuyor.

MALLORCA TARAFTARI ONU İSTİYOR

Milli maçlar sonrası La Liga'da Barcelona ile karşılaşacak olan Real Mallorca'da, Vedat Muriqi takımın en etkili silahı konumunda. Gol yollarında Mallorca'nın değişilmez ismi olan Vedat Muriqi, Mallorca taraftarları tarafından maçta oynaması istenilen en önemli isimlerden biri olarak görülüyor.

Star Gazetesi