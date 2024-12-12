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  • Malmö-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler | Malmö-Galatasaray maç kadrosunda kimler var?
Spor

Malmö-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler | Malmö-Galatasaray maç kadrosunda kimler var?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsveç temsilcisi Malmö ile karşı karşıya gelecek. Malmö-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri, karşılaşma öncesi merak ediliyor. Malmö-Galatasaray maç kadrosunda sarı-kırmızılı ekipte 6 eksik oyuncu bulunuyor. İşte Malmö-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

12 Aralık 2024 Perşembe 10:06 - Güncelleme:
Malmö-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler | Malmö-Galatasaray maç kadrosunda kimler var?
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Malmö-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler belli oldu. 12 Aralık 2024 saat 20.45'te başlayacak olan Malmö-Galatasaray maçının muhtemel 11'lerinde sakat futbolcular sarı-kırmızılı ekibin elini zayıflatıyor. Galatasaray, bu önemli mücadelede birçok yıldızından yoksun olacak. Peki Malmö-Galatasaray maç kadrosunda kimler var? İşte Malmö-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

MALMÖ-GALATASARAY MAÇ KADROSUNDA KİMLER VAR?

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanırken, temsilcimiz Galatasaray, Malmö ile deplasmanda karşılaşacak. Sakatlıklarla mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak maçta sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray, bu önemli mücadelede birçok yıldızından yoksun olacak. Takımın en golcü oyuncuları Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'nin yanı sıra Yusuf Demir, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan da sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlık sonrası takıma dönen Abdülkerim Bardakcı'nın durumu ise maç günü netlik kazanacak. Ayrıca UEFA listesine dahil edilmeyen Roland Sallai de kadroda yer almayacak.

HÜCUMUN YÜKÜ BATSHUAYİ VE YUNUS'TA

Sarı-kırmızılı takım, Malmö karşısında gol yollarında Michy Batshuayi ve Yunus Akgün'e güveniyor. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçta 7 gol atan Yunus, hücum hattında takımın en formda isimlerinden biri. Resmi maçlarda 6 gol atan Batshuayi de Malmö karşısında skora katkı yapması beklenen diğer önemli isim. Hücumda Dries Mertens, Gabriel Sara ve Davinson Sanchez de takımın diğer kozları arasında yer alacak.

MALMÖ-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sanchez, Abdülkerim, Metehan, Jelert, Torreira, Berkan, Sara, Yunus, Mertens, Batshuayi

Malmö: Friedrich (Persson), Larsen, Rosler, Zatterström, Busanello, Pena, Johnsen, Rosengren, Christiansen, Bolin, Botheim (Thelin)

Galatasaray, Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde çıktığı toplam 19 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bu etkileyici seriyle taraftarlarına umut veren takım, Malmö deplasmanında eksiklerine rağmen galibiyet arayacak. Teknik direktör Okan Buruk'un liderliğinde başarı grafiğini sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'da ilk 8 hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.

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