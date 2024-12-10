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  • Malmö maçı öncesi Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı müjdesi!
Spor

Malmö maçı öncesi Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı müjdesi!

Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Malmö ile karşılaşacak olan Galasaray'dan sevindiren haber geldi. Sakatlığını atlatan milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı zorlu maç öncesi takımla çalışmalara başladı.

AA10 Aralık 2024 Salı 15:57 - Güncelleme:
Malmö maçı öncesi Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı müjdesi!
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı, idmanın tamamında takımla çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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