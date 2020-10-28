'Malum teknik direktör' dedi, Derya Uluğ'a tepki yağdı

28 Ekim 2020 Çarşamba 00:56 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 00:56

Fenerbahçe yeni taraftar uygulaması Mohikan’ı Ülker Sports Arena’da düzenlenen lansman ile tanıttı. Geceye şarkıcı Derya Uluğ da katıldı. Organizasyonun sunucusu İlker Ayrık, Uluğ’a bağırmaktan sesinin kısıldığı bir Fenerbahçe maçını sordu.

Ajansspor'un aktardığı habere göre, Derya Uluğ, 'Marsilya maçıydı, 2-0 öndeydik, Alex maçtan çıktı ve 2-2 berabere kaldık, sonra elendik. O maçta öfkeden bağırmıştım' derken o dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman için "malum teknik direktör." ifadesini kullanması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Derya Uluğ’un bahsettiği Fenerbahçe-Marsilya maçı 8 sene önce oynandı. UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda 20 Eylül 2012’de Fenerbahçe Ülker Stadı’nda Marsilya ile karşılaşmış 2-0 öne geçmesine karşın karşılaşma 2-2 tamamlanmıştı.