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Spor

Mame Thiam 5 maçta 5 gol attı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Senegalli gocüsü Mame Thiam gol atmaya devam ediyor. Thiam, ligdeki 5. golünü kaydetti.

IHA17 Eylül 2023 Pazar 09:42 - Güncelleme:
Mame Thiam 5 maçta 5 gol attı
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Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam gollerine devam ediyor. Thiam, ligdeki 5. golünü kaydetti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederken, Mame Baba Thiam 2 gol birden attı. Ligde geride kalan 5 maç sonunda 9 puana ulaşan sarı kırmızılı takımda en golcü isim Mame Baba Thiam oldu. Mame Baba Thiam bu sezon forma giydiği 5 maçta 5 gol attı. Gaziantep FK maçında sahaya kaptan olarak çıkan ve 90 dakika sahada kalan Thiam her iki yarıda attığı gollerle galibiyetin mimari oldu. Sezona iyi bir başlangıç yapan Mame Baba Thiam, İstanbulspor, Samsunspor, Antalyaspor ve Gaziantep FK maçlarında gol sevinci yaşadı.

Bu sezon bir maçta 2 gol birden atan Mame Baba Thiam, ligdeki gol sayısını ise 5'e çıkarttı.

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