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Spor

Mame Thiam atmaya devam ediyor

Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam gollerine devam ediyor. Mame Thiam, ligdeki 10. golünü kaydetti.

IHA11 Aralık 2023 Pazartesi 10:17 - Güncelleme:
Mame Thiam atmaya devam ediyor
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor evinde Pendikspor'u 2-0 mağlup ederken, Mame Baba Thiam da ağları sarsmayı başardı. Ligde geride kalan 15 maç sonunda 29 puana ulaşan sarı kırmızılı takımda en golcü isim Mame Baba Thiam oldu. Mame Baba Thiam bu sezon forma giydiği 15 maçta 10 gol attı. Pendikspor maçında sahaya kaptan olarak çıkan ve 90 dakika sahada kalan Mame Thiam karşılaşmanın 61. dakikasında Boa Morte'nin asistinde topu ağlara göndererek takımının ilk golünü kaydetti.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Mame Baba Thiam, İstanbulspor, Samsunspor, Antalyaspor, Gaziantep FK (2), Çaykur Rizespor (3), Kasımpaşa ve Pendikspor maçlarında gol sevinci yaşadı.

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