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Spor

Mame Thiam durdurulamıyor! Gerçek bir gol makinesi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un başarılı forveti Mame Thiam gol atmaya devam ediyor. Senegalli oyuncu ligdeki 9. golünü kaydetti.

IHA12 Kasım 2023 Pazar 12:15 - Güncelleme:
Mame Thiam durdurulamıyor! Gerçek bir gol makinesi
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Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam gollerine devam ediyor. Mame Thiam, ligdeki 9. golünü kaydetti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup ederken, Mame Baba Thiam da ağları sarsmayı başardı. Ligde geride kalan 12 maç sonunda 22 puana ulaşan sarı kırmızılı takımda en golcü isim Mame Baba Thiam oldu. Mame Baba Thiam bu sezon forma giydiği 12 maçta 9 gol attı. Kasımpaşa maçında sahaya kaptan olarak çıkan ve 90 dakika sahada kalan Mame Thiam karşılaşmanın 47. dakikasında Gökhan Sazdağı'nın asistinde topu ağlara göndererek takımının dördüncü golünü kaydetti.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Mame Baba Thiam, İstanbulspor, Samsunspor, Antalyaspor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında gol sevinci yaşadı.

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