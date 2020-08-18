18 Ağustos 2020 Salı 09:24 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 09:24

Fenerbahçe, önceki gün başlattığı Mame Thiam operasyonuna dün son noktayı koydu. Hafta sonunda Çırağan Oteli’nde 27 yaşındaki golcü oyuncu ile bir araya gelen Sarı Lacivertliler, dün de Thiam ve menajeri ile kulüp binasında son kez bir buluşma gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede anlaşma sağlandı. Tecrübeli golcü ile 3 veya 4 yıllık bir sözleşme imzalanacak. Thiam’ın bonservisi için ise Kasımpaşa ile neredeyse her konuda anlaşıldı. Transferin bu hafta içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

INTER VE JUVENTUS’TA OYNADI

Futbola 6 yaşında başlayıp, 14 yaşında Portekiz’e davet edilen Mame Thiam, daha sonra İtalya’da kariyerine devam etti. Başta Inter ve Juventus olmak üzere birçok takımın formasını terleten Senegalli oyuncu, 10 yıl kaldığı Çizme’de beklenen patlamayı yapamadı. Kiralık gittiği kulüplerde ise başarılı bir performans ortaya koydu. Thiam’ın son durağı Kasımpaşa oldu. Sezon başında İstanbul ekibine transfer olan 27 yaşındaki Senegalli, takımına çabuk adapte oldu ve attığı gollerle skor gücüne katkıda bulundu.

MOURINHO’DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİ

Mame Thiam, Akşam’a verdiği röportajda Inter ve Juventus’taki deneyimleri ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

“Inter’de Jose Mourinho ile çalıştığımda, ondan çok şey öğrendim. O günlerde takımda Diego Milito, Eto’o, Wesley Sneijder, Pandev gibi çok önemli hücum oyuncuları vardı. Balotelli de o zamanki kadroda ilk 11’de şans bulamıyordu. Antrenman nasıl yapılır. Kazanmaya odaklı motivasyon nasıl sağlanır, güçlü karakterli olmayı nasıl başarabilirsin. Hepsini Jose Mourinho’dan öğrendim. Juventus’a gittiğimde de durum farklı sayılmazdı.”

ALTIPARMAK: YÜZDE 99 FENERBAHÇE’DE

Öte yandan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Mame Thiam %99 Fenerbahçe’ye transfer oldu. Anlaşma sağlandı” dedi.