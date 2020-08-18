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Spor

Mame Thiam Fenerbahçe'de mesaiye başladı

Fenerbahçe'nin bugün Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mame Thiam, sarı lacivertli takımdaki ilk antrenmanına çıktı.

IHA18 Ağustos 2020 Salı 14:44 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 14:44
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Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Mama Thiam, sarı-lacivertliler ile ilk antrenmana çıktı.

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürürken, yeni transfer Senegalli forvet Mame Thiam da takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 10.30’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde kamp için Topuk Yaylası Tesisleri’ne hareket edecek.

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