Mame Thiam Fenerbahçeli golcüleri geçti

Sarı lacivertli takımdan sezon başında 1. 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Kayserispor'a transfer olan Senegalli golcü, performansıyla parmak ısırttırıyor.
Fenerbahçe 'de 1 sezon oynayabilen ve Süper Lig'de 6 gol, 4 asistle beklentilerin uzağında kalan Thiam, Kayserispor ile adeta parlıyor.
Sarı lacivertlilerde Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 34 maçta görev alan ve toplamda 8 gol, 4 asistlik katkı yapan Thiam, bu istatistiğini Kayserispor formasıyla 16 maçta geçti.
Süper Lig'in 2021-22 sezonunda Yukatel Kayserispor formasıyla 16. maçına Sivasspor karşısında çıkan 29 yaşındaki golcü, 9. golünü Yiğidolar'ın ağlarına bıraktı.
Anadolu ekibiyle 9 gole ulaşan Thiam, 4 de asist yaparak toplamda 13 gole katkı yaptı.
Sezon başında Mame Thiam'la yollarını ayırdıktan sonra 3 golcü yıldızı kadrosuna katan Fenerbahçe, bu oyunculardan yeterli verimi alamadı.
Sarı lacivertlilerin Süper Lig'de bu sezonki en golcü ismi 7 golle yıldız orta sahası Mesut Özil olurken Serdar Dursun 5 gol, Mergim Berisha 3 gol ve Diego Rossi ise 2 golde kaldı.