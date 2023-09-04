İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2023 Pazartesi / 19 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7702
  • EURO
    28,9005
  • ALTIN
    1668.3
  • BIST100
    8141.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mame Thiam, Kayserispor'da bir ilke imza attı
Spor

Mame Thiam, Kayserispor'da bir ilke imza attı

Antalyaspor kalesini de boş geçmeyen Kayserisporlu Mame Thiam, Kayserispor forması ile Süper Lig'de en çok gol atan yabancı oyuncu oldu.

IHA4 Eylül 2023 Pazartesi 17:07 - Güncelleme:
Mame Thiam, Kayserispor'da bir ilke imza attı
ABONE OL

Antalyaspor kalesini de boş geçmeyen Kayserisporlu Mame Baba Thiam, Kayserispor forması ile Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.

Kayserispor'da 3. sezonunu geçiren Mame Baba Thiam, tarihe geçti. Bu sezona son derece başarılı bir giriş yapan ve 4 maçta 3 gole ulaşan Mame Baba Thiam, Sarı kırmızılı forma ile Süper Lig'de en çok gol atan futbolcu unvanına kavuştu. Bu sezon oynadığı İstanbulspor, Samsunspor ve Antalyaspor maçlarında rakip fileleri havalandıran Mame Baba Thiam, toplamda 22 gole ulaştı.

Antalyaspor maçında attığı gol neticesinde 21 gollü Ariza Makukula ve Bobo'yu geride bırakan Mame Thiam, Kayserispor forması ile Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.