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Spor

Mame Thiam: ''Taraftarların bu maçta olmasını isterdim''

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynadığı hazırlık maçında hat-trick yapan Mame Thiam maç sonu açıklamalarda bulundu. Thiam, 'Taraftarların bu maçta olmasını isterdim' dedi.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 23:50 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 23:50
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Fenerbahçe'nin hazırlık maçında Antalyaspor'u 4-0 mağlup ettiği mücadelede hat-trick yapan Mame Thiam, maç sonrasında konuştu.

Taraftarların da yıldızlaştığı maçı tribünde izleyemesine üzüldüğünü kaydeden golcü isim, "Burada olduğum için gerçekten mutluyum. Koronavirüs salgını olduğu için üzgünüm, taraftarların bu maçta olmasını isterdim. Önemli olan takım olarak kazanmaktı. Antrenmanda çalıştıklarımızı sahada oynadık, bence iyi iş çıkardık. Lige iyi başlamak adına çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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