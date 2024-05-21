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Spor

Mame Thiam'a sürpriz talip

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor'da forma giyen Mame Thiam'a Katar ekibi Al Shamal talip oldu.

Fanatik21 Mayıs 2024 Salı 10:58 - Güncelleme:
Mame Thiam'a sürpriz talip
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Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde dün akşam MKE Ankaragücü ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Pendikspor, kümede kalma umutlarını yitirdi. İstanbul temsilcisi ile ilgili transferde de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Pendikspor forması giyen Mame Thiam için Katar temsilcisi Al Shamal, ilgi yazısı yolladı. Başarılı hücum oyuncusuyla ilgili Pendikspor'la resmi görüşme yapılacak.

Ocak ayında Kayserispor'dan 1.7 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Pendikspor'a transfer olan Mame Thiam, İstanbul ekibiyle bu sezon toplamda 17 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu, söz konusu 17 karşılaşmada alt gol atıp beş asist yaparak 11 gole direkt katkı sağladı.

Güncel piyasa değeri 3.2 milyon euro olarak gösterilen Thiam'ın Pendikspor ile sözleşmesi 2026 yılına kadar sürüyor.

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