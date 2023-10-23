Kayserispor'un Senegalli golcüsü Mame Baba Thiam, Çaykur Rizespor maçında hat-trick yaparken, Süper Lig'deki gol sayısını da 8'e çıkardı.

Mondihome Kayserispor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşırken, sarı kırmızılılarda forma giyen Senegalli futbolcu Mame Baba Thiam hat-trick yaptı. Thiam, karşılaşmanın 31, 66 ve 89. dakikalarında gol sevinci yaşadı.

31 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki gol sayısını da 8'e çıkardı. Doksan dakika sahada kalan Mame Baba Thiam maçın ardından taraftar ile büyük sevinç yaşadı.