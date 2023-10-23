İSTANBUL 26°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2023 Pazartesi / 9 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,0537
  • EURO
    29,7061
  • ALTIN
    1781.91
  • BIST100
    7654.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mame Thiam'dan inanılmaz performans! Son maçta hat-trick yaptı
Spor

Mame Thiam'dan inanılmaz performans! Son maçta hat-trick yaptı

Kayserispor'un başarılı santraforu Mame Thiam son oynanan Süper Lig maçında hat-trick yaptı ve bu sezonki gol sayısını 8'e yükseltti.

IHA23 Ekim 2023 Pazartesi 10:02 - Güncelleme:
Mame Thiam'dan inanılmaz performans! Son maçta hat-trick yaptı
ABONE OL

Kayserispor'un Senegalli golcüsü Mame Baba Thiam, Çaykur Rizespor maçında hat-trick yaparken, Süper Lig'deki gol sayısını da 8'e çıkardı.

Mondihome Kayserispor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşırken, sarı kırmızılılarda forma giyen Senegalli futbolcu Mame Baba Thiam hat-trick yaptı. Thiam, karşılaşmanın 31, 66 ve 89. dakikalarında gol sevinci yaşadı.

31 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki gol sayısını da 8'e çıkardı. Doksan dakika sahada kalan Mame Baba Thiam maçın ardından taraftar ile büyük sevinç yaşadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.