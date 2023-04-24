Mame Thiam'dan sarı-kırmızılı forma altında ilk hat-trick

Yukatel Kayserispor'un Senegalli golcüsü Mame Baba Thiam, Adana Demirspor maçında sarı kırmızılı forma ile ilk kez hat-trick yaparken, Süper Lig'deki gol sayısını da 8'e çıkardı.

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşırken, sarı kırmızılılarda forma giyen Senegalli futbolcu Mame Baba Thiam hat-trick yaptı. Thiam, karşılaşmanın 24. 30. ve 45+4. dakikalarında gol sevinci yaşadı. Kayserispor ise mağlup olmaktan kaçamadı.

30 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki gol sayısını da 8'e çıkardı. 85. dakika oyunda kalan Thiam yerini Emrah Başsan'a bıraktı.