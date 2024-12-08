Galatasaray, Sivasspor ile oynadığı maçın 90+9. dakikasında kırmızı kart bekledi.

Karşılaşmanın 90+9. dakikasında Rej Manaj, Barış Alper'e faul yaptı. Hakem Manaj'a sarı kart gösterdi.

VAR'ın uyarısıyla Turgut Doman, pozisyonu monitörden izledi ancak kararını değiştirmedi.

Pozisyonda sakatlanan Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.

GALATASARAY'DAN SERT AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü, Sivasspor'u mağlup ettikleri maçın ardından Barış Alper Yılmaz'ın son dakika pozisyonu için sert bir açıklamada bulundu.

Galatasaray yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Karşılaşmanın son dakikasında Barış Alper Yılmaz'a yapılan insanlığa sığmayan faulün ardından gerçekleştirilen VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağız! 90 dakika boyunca yaşanan tüm skandal hakem kararlarına rağmen; İYİLER DAİMA KAZANIR!"