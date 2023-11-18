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Spor

Mancesher City ve Chelsea küme düşme cezasıyla karşı karşıya!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea ve Manchester City, küme düşme cezasıyla karşı karşıya. İngiliz ekiplerinin, Finansal Kar ve Sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle küme düşmeye kadar ceza alabileceği öne sürüldü.

18 Kasım 2023 Cumartesi 22:15 - Güncelleme:
Mancesher City ve Chelsea küme düşme cezasıyla karşı karşıya!
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Premier Lig ekipleri Manchester City ve Chelsea, Finansal Kar ve Sürdürülebilirlik (eski adı Finansal Fair-Play) kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle büyük cezalar alabilir.

115 SUÇLAMA, KAYIT DIŞI ÖDEMELER

Daily Mail'de yer alan habere göre, Manchester City'nin mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 115 suçlamayla karşı karşıya olduğu belirtildi. Chelsea'nin ise kulübün eski sahibi Roman Abramovich'le bağlantılı olduğu iddia edilen ödemeler nedeniyle inceleme altına alınabileceği kaydedildi.

Manchester City'nin eski mali danışmanı Stefan Borson, Everton'ın Finansal Kar ve Sürdürülebilirlik kuralları nedeniyle 10 puan ceza almasının ardından bir açıklama yaptı. Borson, "Son kararı görmeden, Everton için 10 puan cezası bana basit bir FFP ihlali için fazla geliyor. Ancak bu durum, City'ye (kanıtlanırsa) ve Chelsea'ye (kayıt dışı ödemelerle suçlanır ve suçlamalar kabul edilirse) uygulanacak yaptırımların, potansiyel olarak küme düşmeye yol açabilecek cezalar olma ihtimalini güçlendiriyor." dedi.

Manchester City'nin şubat ayında, Premier Lig'in sponsorlar ve sözleşmelerle ilgili mali kurallarını 115 kez ihlal etmekle suçlanmasının ardından Borson, o dönem de küme düşmenin olası bir yaptırım olabileceğinden söz etmişti. Stefan Borson, söz konusu dönemde, "Endişe verici olsun ya da olmasın, suçlamaların kapsamı, kanıtlandığı takdirde küme düşmeye yol açacak düzeyde" açıklamasında bulunmuştu.

EVERTON 10 PUAN CEZA ALDI!

Premier Lig ekiplerinden Everton, Finansal Kar ve Sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 puan silme cezası almıştı. Merseyside kulübü, cuma günü yaptığı açıklamada, verilen cezadan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşandığını ve karara itiraz edileceği duyurmuştu.

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