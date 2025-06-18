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Spor

Manchester City 2 golle güldü

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ilk maçında Manchester City ile Wydad karşı karşıya geldi. Philadelphia'daki Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester City 2-0 kazandı.

Haber Merkezi18 Haziran 2025 Çarşamba 21:34 - Güncelleme:
Manchester City 2 golle güldü
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ilk maçında Manchester City ile Wydad karşı karşıya geldi. Philadelphia'daki Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester City 2-0 kazandı.

Manchester City'nin gollerini 2. dakikada Philip Foden ve 42. dakikada Jeremy Doku kaydetti. İngiliz ekibinin sağ bek oyuncusu Rico Lewis, 88. dakikada kırmızı kart gördü.

Manchester City'nin yeni transferleri Rayan Cherki ve Tijjani Reijnders karşılaşmaya ilk 11 başladı. Rayan Cherki yerini 60. dakikada Erling Haaland'a bıraktı.

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