Manchester City 3 puanı Haaland ile aldı

Premier Lig'in 27. haftasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City deplasmanda Ange Postecoglou'nun yönetimindeki Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.
Tottenham'ın ev sahipliğinde oynanan maçta Manchester City'nin golünü 12. dakikada Erling Haaland kaydetti.
Erling Haaland, Harry Kane'in ardından Premier League'de 3 sezon üst üste 10+ iç saha ve 10+ deplasman golü atan ilk oyuncu oldu.
Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 47'ye yükseltirken, Tottenham 33 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City deplasmanda Nottingham Forest'a konuk olurken, Tottenham evinde Bournemouth'u ağırlayacak.