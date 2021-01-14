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Spor

Manchester City 3 puanı tek golle aldı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Brighton'ı 1-0 yendi.

AA14 Ocak 2021 Perşembe 00:07 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 00:07
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Etihad Stadı'nda oynanan 18. hafta karşılaşmasında Manchester City, Brighton'ı ağırladı.

Manchester City, 44. dakikada Phil Foden'ın golüyle rakibini 1-0 mağlup ederek ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Ev sahibi ekip, 90+2. dakikada Raheem Sterling ile bir penaltı atışından faydalanamadı.

Bu galibiyetle bir maç eksiğine rağmen puanını 32 yapan Manchester City, lider Manchester United'ın 4, ikinci sıradaki Liverpool'un bir puan gerisinde 3. basamakta yer aldı.

Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Brighton ise 14 puanla 17. sırada kaldı.

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