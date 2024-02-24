İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2024 Cumartesi / 15 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0708
  • EURO
    33,679
  • ALTIN
    2032.57
  • BIST100
    9374.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester City, 3 puanı tek golle aldı
Spor

Manchester City, 3 puanı tek golle aldı

İngiltere Premier Lig'in 26. hafta mücadelesinde Bournemouth, evinde Manchester City'i ağırladı. Deplasman ekibi maçtan 1-0 galip ayrıldı.

24 Şubat 2024 Cumartesi 22:44 - Güncelleme:
Manchester City, 3 puanı tek golle aldı
ABONE OL

Premier Lig 26. hafta maçında Bournemouth ile Manchester City karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Manchester City 1-0 kazandı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golü 24. dakikada Foden kaydetti.

Bournemouth'ta milli oyuncu Enes Ünal, karşılaşmaya 88. dakikada dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte puanını 59 yapan City, lider Liverpool'u takibini sürdürdü. Bournemouth ise 28 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Manchester City, evinde Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Bournemouth, Burnley deplasmanına gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.