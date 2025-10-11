İSTANBUL 17°C / 10°C
Crystal Palace formasıyla parlayan genç yıldız Adam Wharton, Avrupa devlerinin radarına girdi.

11 Ekim 2025 Cumartesi 13:09
Manchester City, Adam Wharton transferinde devreye girdi
Crystal Palace'ın genç orta saha oyuncusu Adam Wharton, Premier Lig'de gösterdiği performansla dev kulüplerin dikkatini çekti.

İngiliz basınında göre, Wharton'ı transfer etmek isteyenler arasında Manchester City de yer alıyor. 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki İngiliz futbolcu, Palace'ta düzenli forma giyerek takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi.

Bu sezon on maçta bir asist yapan Wharton, savunmadaki müdahaleleri ve pas isabet oranıyla dikkat çekiyor. Özellikle Pep Guardiola'nın, Rodri'nin uzun vadeli alternatifi olarak genç yıldızla ilgilendiği iddia ediliyor.

