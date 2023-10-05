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Spor

Manchester City, Almanya'dan 3 puanı çıkardı

Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci haftasında Manchester City, deplasmanda Red Bull Leipzig'i 3-1 mağlup etti.

5 Ekim 2023 Perşembe 00:05 - Güncelleme:
Manchester City, Almanya'dan 3 puanı çıkardı
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Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Manchester City, deplasmanda Red Bull Leipzig'a konuk oldu.

Red Bull Arena'da oynanan maçı Manchester City 3-1 kazanarak ikide iki yapmayı başardı.

Maçın 25. dakikasında Foden'in golüyle City ilk yarıyı önde tamamladı. 48'de Leipzig Openda ile cevap verdi. 84'de Alvarez'in golü konuk ekibi öne geçirirken 90+2'de ikinci golün asistini yapan Doku bu kez sahneye çıkarak maçın sonucunu belirledi.

Bu sonuçla Manchester City 6 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Leipzig ise 3 puanda kaldı.

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