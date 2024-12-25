Manchester City, 33 yaşına gelen Kevin De Bruyne'nin yerine Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz'i transfer etmek istiyor. Detaylar...

DE BRUYNE'NİN YERİNE

Bayer Leverkusen ile olan sözleşmesini henüz uzatmayan Florian Wirtz ile ilgili transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. DailyMail'de yer alan habere göre; Manchester City, 33 yaşına gelen Kevin De Bruyne'nin yerine Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz'i transfer etmek istiyor.

HAREKETE GEÇİLİYOR

Haberde Belçikalı yıldızın ilerleyen yaşı sonrası harekete geçen İngiliz ekibinin, genç oyuncuyu transfer etmek için harekete geçeceği belirtildi.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Pep Guardiola'nın olumlu rapor verdiği Wirtz için City yönetimi, çalışmalarını şimdiden başlattı.

"HENÜZ ANLAŞAMADIK"

Bayer Leverkusen CEO'su Fernando Carro, Florian Wirtz ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşamadıklarını söyledi. Carro, "Florian Wirtz ile yeni sözleşme imzaladınız mı?" sorusunun ardından, "Eğer bu doğru olsaydı, çok mutlu olurdum. Bizimle 2027 yılına kadar sözleşmesi var ve en azından 2026 Dünya Kupası'na kadar takımda kalmasını istiyoruz. Bu da sözleşmesini uzatmamız gerektiği anlamına geliyor. Kendisi ve ailesiyle görüşmeye devam ediyoruz." dedi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Bayer Leverkusen'de bu sezon 25 maçta sahaya çıkan 21 yaşındaki Wirtz, 12 gol attı ve 8 asist yaptı. Leverkusen ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Alman futbolcunun güncel piyasa değeri 140 milyon euro olarak gösteriliyor.