  Manchester City, Anfield'da son anda kazandı
Spor

Manchester City, Anfield'da son anda kazandı

Manchester City, Premier Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Liverpool'u son dakikalarda penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti.

8 Şubat 2026 Pazar 22:02
Manchester City, Anfield'da son anda kazandı
Premier Lig'in 25. haftasında Liverpool ile Manchester City, Anfield'da karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakada 1-0 geriye düşmesine rağmen Manchester ekibi son dakikalarda attığı golle sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. City'nin gollerini 84. dakikada Bernardo Silva, 90+3. dakikada Erling Haaland kaydetti. Ev sahibi takımın tek golünü ise 74. dakikada Dominik Szoboszlai attı. Szoboszlai ayrıca 90+12. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligdeki 15. galibiyetini elde eden Manchester City, puanını 50'ye çıkardı ve lider Arsenal'ı takibini sürdürdü. Bu sezon ligde 8. mağlubiyetini alan Liverpool ise 39 puanla 6. sırada kaldı.

