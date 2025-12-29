İSTANBUL 7°C / 4°C
29 Aralık 2025 Pazartesi
Spor

Manchester City, Antoine Semenyo için harekete geçti

Manchester City, Bournemouth forması giyen Antoine Semenyo ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı.

29 Aralık 2025 Pazartesi 20:39
Manchester City, Antoine Semenyo için harekete geçti
Manchester City, Bournemouth forması giyen Antoine Semenyo transferi için harekete geçti.

KİŞİSEL ŞARTLARDA ANLAŞMA

Sky'da yer alan habere göre, Manchester City, Semenyo ile kişisel şartlarda anlaştı ve oyuncu tarafıyla yapılan anlaşmada bir sorun bulunmuyor.

SERBEST KALMA MADDESİ

Manchester City, Semenyo'nun 65 milyon sterlin (74.6 milyon euro) değerindeki serbest kalma maddesinin ayrıntıları için Bournemouth ile görüşmelere başladı.

Semenyo, Liverpool'un da transfer gündeminde yer alıyor.

SEZON PERFORMANSI

Bournemouth forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan 25 yaşındaki Semenyo, 9 gol attı ve 3 asist yaptı.

