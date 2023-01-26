Manchester City - Arsenal maçının yayıncı kuruluşu belli oldu

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, FA Cup maçlarını seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. İngiltere'nin en büyük turnuvalarından olan FA Cup dördüncü turda eşleşen Manchester City ve Arsenal mücadelesi ve diğer FA Cup mücadeleleri Tivibu Spor'dan naklen yayınlanıyor. Ligde adeta fırtına gibi esen Arsenal ve Manchester City'nin karşı karşıya geleceği FA Cup dördüncü tur mücadelesi, 27 Ocak Cuma günü saat 23.00'da Tivibu Spor 2'den (79. Kanal) canlı yayınlanıyor. Liverpool, Tottenham, Manchester United ve daha birçok takımın FA Cup mücadelesi de Tivibu Spor ekranlarından izlenilebilecek.

GUARDİOLA İSTEKLİ, CİTY KUPAYA HASRET

Son Premier Lig şampiyonu olan ancak bu sezon Arsenal'in gerisinde kalan Manchester City, 4 yıldır uzak kaldığı FA Cup şampiyonluğu için sahaya çıkıyor. Manchester'ın mavi ekibi, üçüncü turda karşılaştığı Chelsea'yi 4-0'lık farklı mağlubiyete uğratarak bir üst tura çıktı ve Arsenal ile eşleşti. Tecrübeli teknik direktör Pep Guardiola, eski yardımcısı Mikel Arteta ile karşılaştığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 mağlubiyetle sahadan ayrılarak üstünlük kurdu.

ARSENAL DURDURULAMIYOR

Başarısızlıklarla dolu geçen uzun yılların ardından yapılanmaya giden ve doğru oyunculara doğru yatırımlar yaparak gelişimine devam eden Arsenal, ligde ve kupada fırtına gibi esiyor. Arsenal'in başında üçüncü yılını geride bırakan genç teknik adam Mikel Arteta, Manchester City'de yardımcılığını yaptığı Pep Guardiola ile karşı karşıya geliyor. Bir önceki turda üçüncü lig ekibi Oxford United'ı 3-0'lık rahat bir skorla geçen Arsenal, FA Cup yolundaki zorlu Manchester deplasmanına 27 Ocak Cuma günü Etihad Stadyumu'nda çıkıyor. 23:00'da ilk düdüğün çalacağı maç, Tivibu Spor 2'den (79. kanal) canlı yayınlanıyor.