İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2021 Cumartesi / 20 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3443
  • EURO
    9,8913
  • ALTIN
    487.616
  • BIST100
    1458.23
Spor

Manchester City, Arsenal'ı dağıttı!

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City, Arsenal'ı 5-0 mağlup etti.

AA28 Ağustos 2021 Cumartesi 16:51 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 16:51
ABONE OL

Haftanın açılış karşılaşmasında, geçen sezonun şampiyonu Manchester City, Arsenal'ı ağırladı.

İlkay Gündoğan'ın 7 ve Torres'in 12. dakikadaki golleriyle iki farklı üstünlük yakalayan Manchester City, Arsenal'dan Xhaka'nın 35. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası oyunun tüm kontrolünü eline aldı.

Manchester City, 43. dakikada Gabriel Jesus, 53. dakikada Rodri ve 84. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Torres'in golleriyle sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Manchester City puanını 6'ya çıkarırken, Arsenal 3. maçında da puan alamadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.