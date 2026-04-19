19 Nisan 2026 Pazar / 3 Zilkade 1447
  • Manchester City, Arsenal'i devirdi: Şampiyonluk yarışı alev aldı!
Manchester City, Arsenal'i devirdi: Şampiyonluk yarışı alev aldı!

Manchester City, Etihad'da Arsenal'i 2-1 mağlup ederek zirve yarışını iyice kızıştırdı. Bu sonuçla Arsenal 70 puanda kalırken, City bir maç eksiğine rağmen 67 puana yükselerek şampiyonluk yolunda kritik bir adım attı.

HABER MERKEZİ19 Nisan 2026 Pazar 20:29 - Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'de sezonun en kritik maçı oynadı. 33. haftada lider Arsenal ile en yakın takipçisi Manchester City, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Manchester City, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Rayan Cherki ve 65. dakikada Erling Haaland attı. Arsenal'in tek golü ise 18. dakikada Kai Havertz'ten geldi.

Lider Arsenal, bu mağlubiyetle 70 puanda kaldı ve şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Bir maçı eksik Manchester City ise 67 puana yükselerek zirveye bir adım daha yaklaştı.

Arsenal, ligdeki bir sonraki maçını içeride Newcastle United ile oynayacak. Manchester City ise Burnley deplasmanında sahaya çıkacak.

