İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2021 Perşembe / 10 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,191
  • EURO
    9,8676
  • ALTIN
    472.619
  • BIST100
    1330.48
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester City, Aston Villa'yı 2 golle devirdi
Spor

Manchester City, Aston Villa'yı 2 golle devirdi

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester City, deplasmanda Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti.

AA22 Nisan 2021 Perşembe 01:02 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 01:02
ABONE OL

Aston Villa, ligde lider konumda bulunan Manchester City'i Villa Park Stadı'nda konuk etti.

Maça hızlı başlayan ev sahibi takım 1. dakikada John McGinn'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Manchester City, 22. dakikada Phil Foden ve 40. dakikada Rodri'nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın öğrencileri ikinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Manchester City'li John Stones 44. Dakikada, Aston Villa'dan Matty Cash 57. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan maçın 90 dakikasında görev aldı.

Bu sonuçla Manchester City puanını 77'ye yükseltirken, Aston Villa 44 puanda kaldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.