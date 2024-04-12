Manchester City, Bayern Münih'in yıldızını gözüne kestirdi

Manchester City, bu sezon Bundesliga'daki hedeflerinin uzağında kalan Bayern Münih'in genç yıldızı Jamal Musiala'yı gündemine aldı.

The Telegraph'ta yer alan habere göre; Bayern Münih'in Avrupa'da daha rekabetçi olmasını isteyen ve 2026'da bitecek olan sözleşmesini yenileme konusunda kulübün taleplerini geri çeviren Musiala, Manchester City'e transfer olmaya çok sıcak bakıyor.

Manchester City, 30'lu yaşlarının ortasına gelen ve uzun sezonu, yoğun maç takvimini çıkarmaktan zorluk çeken Kevin De Bruyne'nin rolünü alabilecek ve kanatta da oynayabilecek bir oyuncu olarak Jamal Musiala'yı transfer listesinin en üst sırasına yazdı.

2003 Londra doğumlu olan Jamal Musiala, Southampton ve Chelsea altyapılarında eğitim gördükten sonra 2019'da Bayern Münih U17'ye transfer oldu. Yalnızca 1 yıl sonra 17 yaşında Bayern Münih a takımına yükselen Musiala, jenerasyonunun en iyilerinden biri olarak adlandırıldı.

Geçen sezon Bayern Münih'e şampiyonluğu getiren golü atan Musiala, bu sezon 34 resmi maçta 12 gol atıp 7 asist yaptı.