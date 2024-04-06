Manchester City, Bayern'in yıldızına kancayı taktı

Bu sezon Premier Lig'de şampiyonluk yarışında biraz arkada kalan Manchester City gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor.

TUCHEL SONRASI KARAR VERECEK

İngiliz basınında çıkan habere göre Manchester City, Bayern Münih ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek ve henüz yeni anlaşma imzalamayan Joshua Kimmich için harekete geçti.

Haberin detaylarında ise Joshua Kimmich'in peşinde Arsenal, Liverpool, Manchester United, Barcelona, Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain takip ediyor.

Ancak Joshua Kimmich'in, Bayern Münih'ten ayrılmak için Thomas Tuchel'in durumunu beklediği ve Tuchel'in takımdan ayrılması durumunda yeni sözleşme imzlayabileceği de söylendi.

32 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 32 resmi maça çıkan Joshua Kimmich bu karşılaşmalarda 1 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.