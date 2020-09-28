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Spor

Manchester City, Benfica'dan Ruben Dias'ı 68 milyon avroya transfer etti

Manchester City, Benfica'nın stoperi Ruben Dias ile anlaştı. İngiliz kulübü, bu transfer için 68 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

AA28 Eylül 2020 Pazartesi 10:00 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 10:00
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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Portekizli milli futbolcu Ruben Dias'ın transferi için Benfica ile anlaştı.

Benfica Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Manchester City, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Dias'ın bonservisi için 68 milyon avro ödeyecek. Anlaşmada 3,6 milyon avroluk ilave performans ödemesi de yer alıyor.

Taraflar ayrıca Arjantinli milli stoper Nicolas Otamendi'nin, Manchester City'den Benfica'ya transferi konusunda da el sıkıştı. Portekiz kulübü, 32 yaşındaki Otamendi'yi 15 milyon avro karşılığında renklerine bağlayacak.

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