  • Manchester City, Bernardo Silva ile ilgili kararını resmen duyurdu
Manchester City, Bernardo Silva ile ilgili kararını resmen duyurdu

Manchester City, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Bernardo Silva ile ilgili kararını Guardiola'nın yardımcılığını yapan Pep Lijnders aracılığıyla duyurdu. Hollandalı çalıştırıcı, Portekizli oyuncunun sözleşmesinin uzatılmayacağını açıkladı.

HABER MERKEZİ6 Nisan 2026 Pazartesi 01:25
Manchester City'de sezon sonu için dikkat çeken bir ayrılık gelişmesi yaşandı. İngiliz ekibinin yardımcı antrenörü Pep Lijnders, takımın önemli isimlerinden Bernardo Silva'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Lijnders yaptığı açıklamada, "Her güzel hikayenin bir sonu vardır. Umarım son aylarının tadını çıkarır ve iyi bir veda geçirir. Taraftarların tüm ilgisini hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Manchester City formasıyla uzun yıllardır önemli başarılara imza atan Bernardo Silva'nın ayrılık kararı, taraftarlar arasında büyük yankı uyandırırken, Portekizli yıldızın yeni adresinin neresi olacağı şimdiden merak konusu oldu.

TÜRKİYE İHTİMALİ VAR!

Kısa bir süre önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Bernardo Silva'nın geleceğini yakından takip ettiği ve transfer sürecine dahil olacağı ciddi şekilde gündeme geldi.

Bonservisini eline alacak 31 yaşındaki Portekizli yıldız için Juventus'un da teklif yapacağı iddia edildi.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'de 9 sezonda 19 kupa kazanan Bernardo Silva, 450 maçta 76 gol ve 77 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Terör devleti İsrail Beyrut'taki Dahiye bölgesine peş peşe 4 hava saldırısı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
