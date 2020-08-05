İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Ağustos 2020 Çarşamba / 15 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,051
  • EURO
    8,3789
  • ALTIN
    462.148
  • BIST100
    1091.8
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester City, Bournemouth'tan Nathan Ake'i transfer etti
Spor

Manchester City, Bournemouth'tan Nathan Ake'i transfer etti

İngiltere Premier Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Manchester City, 41 milyon sterlin karşılığında Bournemouth'tan Nathan Ake'i transfer etti

AA05 Ağustos 2020 Çarşamba 21:58 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 21:58
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Bournemouth'ta forma giyen savunma oyuncusu Nathan Ake'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Hollandalı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Manchester City'ye transfer olmanın kendisi için bir rüya olduğunu dile getiren Ake, "Çok çalışmam gerekeceğini biliyorum ve onun için burada yapacağım şey çalışmak olacak. Takımın kupalar kazanmasına yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

İngiliz basını, Manchester City'nin Ake için Bournemouth'a 41 milyon sterlin bonservis bedeli ödediğini yazdı.

Nathan Ake, geçen sezon Bournemouth'ta 30 maça çıkıp 2 gol kaydetmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.